МИД России: Энтони Блинкен позвонил Сергею Лаврову

Фото: МИД РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщили в пресс-службе российского МИД.

— В контексте обсуждения затронутого госсекретарем вопроса о задержании в России гражданина США Гершковича, подозреваемого в шпионаже, внимание Блинкена было обращено на необходимость уважать решения российских властей, — говорится в сообщении.

Лавровым была подчеркнута недопустимость нагнетания Вашингтоном и зарубежными СМИ ажиотажа с намерением придать делу политическую окраску. Кроме того, министр и госсекретарь затронули некоторые актуальные вопросы двустороннего характера, отмечается на сайте МИД.

ФСБ России заявила о задержании корреспондента WSJ Эвана Гершковича в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах США. По информации спецслужб, американец собирал секретные данные об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

Гершковича арестовали на два месяца по решению Лефортовского суда Москвы. Дело корреспондента маркировано грифом «совершенно секретно».

Известно, что сам подозреваемый вину не признает. Что известно об этом деле — в материале «Вечерней Москвы».