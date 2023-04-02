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Приметы и советы

Расследование убийства Татарского поставили на контроль в центральном аппарате СК

Евгений Белоусов
Происшествия
Расследование убийства Татарского поставили на контроль в центральном аппарате СК
Фото: СК РФ

Расследование убийства военного корреспондента Владлена Татарского поставлено на контроль в центральном аппарате СК России. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову представить оперативный доклад об обстоятельствах инцидента. В настоящее время на месте взрыва продолжают работать следователи и криминалисты.

СК России возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский.

Взрыв произошел вечером 2 апреля в кафе «Стрит-бар» в районе Университетской набережной. По неподтвержденным данным СМИ, взрывное устройство было спрятано в статуэтку, которую незадолго до взрыва подарили Татарскому.

Свои соболезнования в связи со смертью военкора выразил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

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