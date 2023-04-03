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Солдаты британской королевской гвардии пожаловались на ужасные условия в казармах

Ирэна Колесова
В мире
Солдаты британской королевской гвардии пожаловались на ужасные условия в казармах
Фото: shutterstock

Солдаты британской королевской гвардии, которая служит защите королевской семьи еще в 1660 года, рассказали о невыносимых условиях в казармах. Об этом пишет Daily Mail.

Солдаты пожаловались, что повсюду разбросан мусор, в некоторых помещениях грязно, проглядывает плесень. По словам армейцев, они регулярно просят изменить для них условия жизни и привести казармы в порядок, но все такие замечания не находят никакого отклика.

— Казармы Веллингтона абсолютно грязные, но снаружи они выглядят великолепно. Туристы стоят у ворот, чтобы сфотографироваться, но они не поверят, какая жизнь у солдат внутри, — отмечает издание.

Уже совсем скоро пройдет коронация новоиспеченного короля Великобритании Карла III. Она ознаменуется тремя днями торжеств, с 6 по 8 мая. 6 мая состоится церемония в Вестминстерском аббатстве. После нее король и королева-консорт вернутся в Букингемский дворец, где вместе с другими членами королевской семьи поприветствуют подданных с балкона.

Солдаты Королевская семья Великобритания
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