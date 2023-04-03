В МИД РФ резко осудили захват Киево-Печерской лавры

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Захват Киево-Печерской лавры — нелегитимный и полностью безнравственный поступок киевского режима, говорится в заявлении МИД России.

— Он показательнее многих иных шагов режима и его риторики доказывает его преступный характер, готовность не считаться с чувствами и, самое главное, правами людей, в том числе граждан Украины, — говорится в комментарии в Telegram-канале министерства.

Представители российского МИД подчеркнули, что действия президента Украины Владимира Зеленского нельзя назвать самостоятельными. Расколоть православное сообщество — это цель, которую задали современному Киеву в США. По словам дипломатов, для этого в Вашингтоне функционирует специальная комиссия. Ситуацию в Киево-Печерской Лавре в министерстве назвали специальным разжиганием регилиозной ненависти.

30 марта стало известно, что монахов УПЦ вынуждают покинуть стены Киево-Печерской лавры. Поводом стало объявление дирекции заповедника «Киево-Печерская лавра» о расторжении аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ.

1 апреля сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в доме митрополита. Позже Павла отправили под домашний арест на два месяца.