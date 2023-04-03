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Апрельское тепло и кратковременные дожди ожидают москвичей в понедельник

Ирэна Колесова

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Апрельское тепло и кратковременные дожди ожидают москвичей в понедельник
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В понедельник, 3 апреля, в Москве установится теплая погода. Будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Такой прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Температура в течение дня будет варьироваться от 11 до 13 градусов тепла. Давление составит 748 миллиметров ртутного столба. Ветер будет восточным, его порывы составят до 10 метров в секунду.

В первые дни апреля москвичей ожидает тепло. Однако вполне возможно, что вернутся зимние дни со снегом. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик Александр Ильин рассказал «ВМ», что жителям столицы пора готовиться к похолоданию. Апрель будет достаточно дождливым, в некоторые дни — снежным.

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