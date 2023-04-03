Южная Корея, США и Япония проведут военные учения с участием авианосца

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Южная Корея, США и Япония 3 апреля начинают совместные учения ВМС. Целью является повышение способности сил противостоять подводным угрозам от КНДР, сообщили в министерстве обороны Южной Кореи.

— Противолодочные учения были организованы с целью повышения возможностей реагирования Южной Кореи, США и Японии на повышающуюся подводную угрозу Северной Кореи, в том числе ее баллистических ракет для подводных лодок, — говорится в пресс-релизе министерства.

Маневры будут проводиться к югу от острова Чеджу. От США в них примет участие атомный авианосец «Нимиц», от Южной Кореи и Японии — несколько эсминцев. Военные будут отрабатывать ликвидацию подводных угроз, передачу данных и операции по спасению, пишет РИА Новости.

Такие учения впервые были проведены в 2008 году, однако затем в 2016-м прервались на семь лет.

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