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Южная Корея, США и Япония проведут военные учения с участием авианосца

Ирэна Колесова
В мире
Южная Корея, США и Япония проведут военные учения с участием авианосца
Фото: shutterstock

Южная Корея, США и Япония 3 апреля начинают совместные учения ВМС. Целью является повышение способности сил противостоять подводным угрозам от КНДР, сообщили в министерстве обороны Южной Кореи.

— Противолодочные учения были организованы с целью повышения возможностей реагирования Южной Кореи, США и Японии на повышающуюся подводную угрозу Северной Кореи, в том числе ее баллистических ракет для подводных лодок, — говорится в пресс-релизе министерства.

Маневры будут проводиться к югу от острова Чеджу. От США в них примет участие атомный авианосец «Нимиц», от Южной Кореи и Японии — несколько эсминцев. Военные будут отрабатывать ликвидацию подводных угроз, передачу данных и операции по спасению, пишет РИА Новости.

Такие учения впервые были проведены в 2008 году, однако затем в 2016-м прервались на семь лет.

Стратегический бомбардировщик ВВС Соединенных Штатов B-52H Stratofortress отработал учебный удар по Санкт-Петербургу. Самолет вышел на позицию атаки в районе острова Гогланд, который находится в 200 километрах от Петербурга. Он сымитировал возможный удар и быстро улетел в сторону Прибалтики.

Япония Южная Корея Учения США
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