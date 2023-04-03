Капремонт знаменитого дома с эркерами стартовал на Тимирязевской улице

Фото: Фонд капитального ремонта Москвы

подъезд 1, 10/12, Тимирязевская улица, Москва Карта всех событий

В рамках столичной программы капитального ремонта специалисты восстановят дом № 10/12 на Тимирязевской улице, он был построен в 1961 году . Об этом в воскресенье, 2 апреля сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта (ФКР) Москвы.

— Дом №10/12 на Тимирязевской улице — это жемчужина 1960-х. Он известен благодаря своим элегантным эркерам, ставшим архитектурной доминантой района благодаря удачному расположению объекта. Мы рады, что в 2023 году стартует его комплексный капитальный ремонт. Разработан уникальный проект проведения работ, подобраны современные отечественные материалы и технологии, — рассказал заместитель генерального директора ФКР Москвы Владимир Кожиченков.

Восстановление фасада начнется с тщательной промывки плоскостей, после чего специалисты приступят к ремонту выветренных швов. После этого предстоит ремонт архитектурного декора, балконов и входных групп.

Помимо этого, на крыше заменят поврежденные стропильные ноги и обрешетки. Также устаревшие покрытия кровли заменят на новые и современные.

Кроме того, специалисты обновят фасад и крышу дома 1970 года постройки в районе Северное Тушино. Работы проведут в рамках городской программы капитального ремонта жилого фонда, особое внимание будет уделено фасаду здания.