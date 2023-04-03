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Главные новости к утру 3 апреля

Ирэна Колесова
Общество
Главные новости к утру 3 апреля
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Правительство Москвы в рамках содействия военному комиссариату столицы открыло горячую линию, на которой все желающие могут задать вопросы о военной службе по контракту. На горячую линию «117» могут обратиться все, кто интересуется возможностями контрактной службы.

Российский флаг был поднят над администрацией Артемовска, юридически город взят силами РФ. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

В Санкт-Петербурге задержали 25-летнюю Дарью Трепову, которая стала подозреваемой по делу об убийстве военного корреспондента Владлена Татарского, сообщает Интерфакс.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента Владлена Татарского в Петербурге. Он отметил, что для россиян настало тяжелое время испытаний.

Страны НАТО оказались не в состоянии производить и поставлять Украине то количество боеприпасов, которое требует Киев, заявил экс-заместитель командующего сил спецопераций ВСУ Сергей Кривонос.

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