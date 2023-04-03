Врач Белоусова предупредила о вреде длительных интервалов между приемами пищи

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Длительные интервалы между приемами пищи вредны для здоровья. Об этом заявила врач-диетолог Анна Белоусова.

— Если не есть более 12 часов, то начнутся очень неблагоприятные колебания уровня глюкозы в крови. Это ничего хорошего с точки зрения эндокринологии человеку не принесет, поскольку глюкоза — это основной питательный элемент для многих клеток нашего организма, — сказала она.

Также эксперт объяснила, что такое «голодная кровь» и почему это состояние опасно для головного мозга. По ее мнению, такое состояние не может обеспечивать правильное функционирование мозга. Максимальное количество времени, которое можно воздерживаться от пищи без риска для здоровья, составляет 12 часов, цитирует Белоусову радио Sputnik.

В свою очередь эндокринолог и диетолог Татьяна Голицына также предупредила об опасности интервального голодания. По ее мнению, оно может привести к обморокам, чрезмерному снижению сахара в крови и проблемам со сном.

Кроме того, выяснилось, что соблюдение средиземноморской диеты способно уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин. Специалисты проанализировали данные более 700 тысяч женщин в возрасте 18 лет и старше из Соединенных Штатов и стран Европы. Наблюдение за их здоровьем велось в течение около 12,5 года.