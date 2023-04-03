Владислав Овчинский: Более 100 центральных тепловых пунктов в Москве отремонтировали с помощью столичной разработки

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

Компания «Нанотехнологический центр композитов», являющаяся резидентом особой экономической зоны «Технополис «Москва», выпускает композитные изделия для различных отраслей, таких как строительство, машиностроение, энергетика и авиация.

За последние 10 лет компания использовала свои композитные материалы для ремонта более 100 центральных тепловых пунктов (ЦТП) ПАО «МОЭК» в Москве.

— По итогам 2022 года столичный производитель поставил заказчикам по всей стране около 150 километров углеродных лент различного номинала. Сегодня система внешнего армирования компании применяется для реконструкций социально значимых и других объектов по всей стране. В частности, материал активно используется для ремонта и восстановления железобетонных конструкций московских центральных тепловых пунктов. С 2012 года этим материалом были усилены более 100 ЦТП города, — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленности политики города Москвы Владислав Овчинский.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Одной из наиболее известных разработок компании является система внешнего армирования (СВА) на основе углеродных волокон. Она позволяет восстановить несущую способность железобетонных конструкций и повысить их долговечность с помощью композитных материалов на основе углеродного волокна.

В 2022 году СВА была использована для ремонта ЦТП, принадлежащих филиалу № 2 ПАО «МОЭК». На 2023 год запланирована реконструкция еще более десяти ЦТП в контуре предприятия.

В январе прошлого года компания отметила 10-летие. В 2017 году она получила статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва», который позволяет использовать значительные льготы.