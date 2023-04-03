Появились кадры с места смертельного ДТП на 39-м километре МКАД

Фото: Вечерняя Москва

Москва, МКАД, 39-й километр Карта всех событий

На 39-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) в ночь на 3 апреля произошло ДТП. Водитель фуры въехал в отбойник, мужчина погиб на месте.

Прокуратура Москвы опубликовала кадры с места аварии.

По словам руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилы Нефедовой, ведомство Юго-Западного административного округа взяло на контроль установление всех обстоятельств аварии и принятие процессуального решения по данному факту.

1/2 Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы 2/2 Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Другое ДТП произошло на 19-м километре МКАД 31 марта. Автомобиль врезался в стоящую на проезжей части машину.