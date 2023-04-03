Путин подписал указ о создании Фонда поддержки участников СВО

Фото: Администрация президента РФ

Путин подписал указ о создании Фонда поддержки участников специальной военной операции на Украине и семей погибших бойцов. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 3 апреля.

— В целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей, постановляю считать целесообразным создание государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», — говорится в документе.

Председателем фонда назначена А. Е. Цивилева, а председателем наблюдательного совета фонда — заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, передает официальный сайт Кремля.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу 22 февраля подписал указ, согласно которому участники добровольных формирований получат право бесплатного проезда на общественном транспорте.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий высказал мнение о необходимости введения «единого пакета» мер поддержки для мобилизованных участников специальной военной операции и добровольцев.

27 февраля Сергей Собянин и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова открыли Единый центр поддержки участников специальной военной операции и их семей. Мэр призвал привлечь к работе общественные организации, чтобы родственники военнослужащих не чувствовали себя одинокими.