Косметолог Баллирано рассказала о весенних проблемах кожи

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Весной кожа становится более чувствительной, возможны покраснения и сухость. Какие проблемы с кожей чаще всего возникают в летний период и как с ними бороться, рассказала Татьяна Баллирано.

Эксперт пояснила, что в весенний период иммунная система человека ослабевает, это отражается в том числе и на коже. Она становится более чувствительной, возникают покраснения. Может возникнуть купероз, когда расширяются капилляры кожи. Кроме того, могут появляться прыщи и другие воспаления.

Чтобы избавиться от подобных проблем, необходима общая стимуляция организма. Стоит добавить в рацион больше овощей и фруктов, больше бывать на свежем воздухе. Можно воспользоваться салонными услугами и сделать гидропилинг или фотоомоложение, передает Life.ru.

Косметолог Олеся Панченко также добавила что часто люди сталкиваются с проблемой появления синяков под глазами. Часто синяки под глазами появляются из-за генетических особенностей. В этом случае необходим консилер для маскировки либо лазерные процедуры от пигментации, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Косметолог Надежда Петраш рассказала «Вечерней Москве», как ухаживать за кожей в межсезонье.