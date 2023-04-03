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Приметы и советы

Продажи сидра в России выросли на 60 процентов

Никита Худяков
Общество
Продажи сидра в России выросли на 60 процентов
Фото: Pixabay

В России резко выросло потребление сидра, его продажи увеличились на 60 процентов. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование NielsenIQ.

Эксперты называют основными причинами роста популярности напитка запуск новых брендов, которые продвинули сидр как альтернативу вину и пиву. Уточняется, что в начале года продажи сидра выросли на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

По данным исследователей, сидр стал лидером по темпам роста продаж среди алкогольных напитков. Объемы производства выросли на 71 процент за год, а количество импортных брендов сократилось на 36 процентов. Кроме того, росту продаж могло поспособствовать увеличение инвестиций в производство и рекламу, говорится в материале.

С 1 апреля в России началась обязательная маркировка пива, разлив которого осуществлялся в кеги. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, обязательная маркировка будет распространяться как на напитки, содержащие алкоголь, так и на безалкогольные.

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