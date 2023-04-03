Снегопад в понедельник в Петербурге может стать последним перед весенним потеплением

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Прогнозируемый на 3 апреля снегопад в Северной столице должен стать последним перед весенним потеплением. Такой прогноз сделал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

— Последний снег в городе — и впереди весна, — отметил он.

При этом синоптик отметил, что в атмосфере возможны резкие изменения, которые принесут новые осадки в город в виде дождя и сильного ветра, передает издание «Невские новости».

В минувшие выходные в Санкт-Петербурге продолжались сильные снегопады. В городе образовались километровые пробки, выросло количество аварийных ситуаций из-за неубранного снега. Жители города продолжают жаловаться на плохую работу коммунальных служб.

Так, в Петроградском районе девушка едва не пострадала от падения снега с крыши жилого дома, передает Nation news. Только после этого приехали коммунальные службы, чтобы почистить крышу.

Синоптик Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», что жителям столицы пора готовиться к похолоданию. Апрель будет достаточно дождливым, в некоторые дни — снежным.