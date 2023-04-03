Путин поручил начать разработку программы предпринимательского роста российских компаний

Фото: Администрация президента РФ

В России необходимо заняться разработкой программы предпринимательского роста отечественных компаний. С таким поручением выступил президент РФ Владимир Путин в понедельник, 3 апреля.

— Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» совместно с правительством Российской Федерации и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить разработку программы предпринимательского роста перспективных отечественных компаний, — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Кремля.

В частности, глава государства предложил расширить производство и выпуск отечественной продукции, нарастить объем ее сбыта, а также продвигать эту продукцию на зарубежные рынки. Как сообщает сайт Кремля, доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 1 июня 2023 года, далее — один раз в полгода.

Накануне журналист Павел Зарубин сообщил, что российский лидер на следующей неделе проведет большое заседание Совета безопасности РФ и примет верительные грамоты у иностранных послов. Кроме того, глава государства посетит один из российских регионов, подробности поездки сообщат позднее.