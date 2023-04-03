Музыкальный спектакль о российских кадетах показали в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы прошел музыкальный спектакль «Кадетский маяк» детского исторического театра «Многая лета» из Свердловской области. Об этом в понедельник, 3 марта, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Эта постановка создавалась для того, чтобы нынешняя молодежь прочувствовала, как раньше молодые люди любили свое Отечество. Несколько лет подряд мне дарили книги о Константине Романове, о кадетах. Я читала дневники Константина Константиновича и понимала, насколько сильно он любил кадет, насколько бережно к ним относился, — рассказала автор спектакля режиссер Юлия Аникеева.

По ее словам, за основу сценария был взят образ Воронежского кадетского корпуса, а музыку к спектаклю написал 19-летний композитор Филипп Рожков. Главные роли в постановке исполнили школьники и студенты Алапаевска и Алапаевского района. После спектакля ребята смогли увидеть экспозицию Музея Победы «Подвиг Народа» и филиал — музей «Г.О.Р.А.».

Также в музее 1 апреля состоялась торжественная церемония награждения победителей IX Конкурса «Театр слова» детского музыкального театра «Домисолька». Ребята подготовили творческие номера, которые оценивало жюри во главе с заслуженным артистом России Александром Олешко.

В этот же день в Музее Победы провели большой концерт, посвященный 150-летию композитора Сергея Рахманинова.