Появились подробности подготовки убийства Владлена Татарского

Фото: Telegram / Владлен Татарский

Убийство военного корреспондента Владлена Татарского было тщательно спланировано и заранее подготовлено. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в МВД.

Как выяснилось, в теракте участвовали несколько человек, между ними были распределены роли. По словам источника, сейчас правоохранители ищут причастных к взрыву, а также выясняют способы получения ими взрывчатки, сообщает Telegram-канал РБК.

Убийство, о котором идет речь, произошло в кафе «Стрит-бар» в районе Университетской набережной в Петербурге 2 апреля. В кафе проходило выступление Татарского. В какой-то момент произошел взрыв. Военкор получил травмы, несовместимые с жизнью. По одной из версий, взрывчатка могла находиться в статуэтке, подаренной Татарскому одним из зрителей.

Подозреваемой в причастности к убийству Татарского стала 26-летняя Дарья Трепова. Девушка известна в кругу феминисток и петербургских политактивистов как Даша Тыковка.

МВД России объявило Трепову в розыск. Ей может грозить тюремный срок по статье УК РФ «Убийство общеопасным способом».

Чуть позже девушку задержали в квартире у знакомого ее мужа.

Как говорилось ранее, жертвой взрыва стал российский военкор Владлен Татарский. Что известно о погибшем — в материале «Вечерней Москвы».