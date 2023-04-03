Астролог Лебеденко дала прогноз на предстоящую неделю

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Астролог Анна Лебеденко рассказала, какой будет предстоящая неделя для всех представителей зодиакального круга.

Спокойно размышлять, вдумчиво оценивать новые перспективы, которые только открываются, — это то, что легко получится на этой неделе, по словам эксперта.

Что касается любовных дел, то появится возможность внести ясность в отношения. Стоит проявить нежность, чуткость и понимание по отношению к любимому человеку. Благоприятно беседовать и побольше узнать друг о друге.

В сфере карьеры помогут предприимчивость и настойчивость. Подходящее время, чтобы более детально разобраться в рабочих вопросах и навести порядок в делах.

Здоровье и работоспособность помогут поддержать полноценный сон и уютная домашняя обстановка, передает «Радио 1».

Ранее ректор Высшей школы классической астрологии Елена Кашенина рассказала, что парад планет будет продолжаться до 4 апреля. Это неоднозначный период, сконцентрированная в нем энергия проявится у всех по-разному. Каждый может воспользоваться этой большой энергией с пользой для себя, передает РИАМО.

Астролог Тамара Глоба назвала знак зодиака, который в апреле станет настоящим счастливчиком. Он сможет изменить свою жизнь в лучшую сторону, эта трансформационная сила придет от самой Вселенной.