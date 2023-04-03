Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Астролог Лебеденко дала прогноз на предстоящую неделю

Ирина Игнатенко
Общество
Астролог Лебеденко дала прогноз на предстоящую неделю
Фото: shutterstock

Астролог Анна Лебеденко рассказала, какой будет предстоящая неделя для всех представителей зодиакального круга.

Спокойно размышлять, вдумчиво оценивать новые перспективы, которые только открываются, — это то, что легко получится на этой неделе, по словам эксперта.

Что касается любовных дел, то появится возможность внести ясность в отношения. Стоит проявить нежность, чуткость и понимание по отношению к любимому человеку. Благоприятно беседовать и побольше узнать друг о друге.

В сфере карьеры помогут предприимчивость и настойчивость. Подходящее время, чтобы более детально разобраться в рабочих вопросах и навести порядок в делах.

Здоровье и работоспособность помогут поддержать полноценный сон и уютная домашняя обстановка, передает «Радио 1».

Ранее ректор Высшей школы классической астрологии Елена Кашенина рассказала, что парад планет будет продолжаться до 4 апреля. Это неоднозначный период, сконцентрированная в нем энергия проявится у всех по-разному. Каждый может воспользоваться этой большой энергией с пользой для себя, передает РИАМО.

Астролог Тамара Глоба назвала знак зодиака, который в апреле станет настоящим счастливчиком. Он сможет изменить свою жизнь в лучшую сторону, эта трансформационная сила придет от самой Вселенной.

Гороскопы Прогнозы Астрология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

В крупнейших музеях увольняют директоров скорее, чем осыпаются листья в осеннем лесу

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Напрасные слова и глупая гордыня

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время собирать и разбрасывать танки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как нам жить сегодня

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Между прошлым и будущим: почему большинство россиян хотят вернуться в XX век?

Иван Кудря
Иван Кудря

Маразм все больше крепчает: чего хочет МОК и во что нам это обойдется

Аркадий Злочевский
Аркадий Злочевский

Ждем выполнения плана посевной

Все мнения
О проекте