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Приметы и советы

«Меня просто использовали!»: Трепова высказалась после задержания

Лейла Алиева
Происшествия
«Меня просто использовали!»: Трепова высказалась после задержания
Фото: vk/id26224370

Дарья Трепова, которая подозревается в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского, при задержании заявила, что ее подставили.

— Меня подставили! Меня просто использовали!, — передает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Девушку задержали в квартире знакомого ее мужа в понедельник, 3 апреля, через сутки после теракта.

2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). По одной из версий, взрывчатка могла находиться в статуэтке, подаренной Татарскому одним из зрителей. Что известно о погибшем — в материале «Вечерней Москвы».

Подозреваемой в причастности к убийству Татарского стала 26-летняя Дарья Трепова. Девушка известна в кругу феминисток и петербургских политактивистов как Даша Тыковка.

МВД России ранее объявило Трепову в розыск. Ей может грозить тюремный срок по статье УК РФ «Убийство общеопасным способом».

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