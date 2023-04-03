«Меня просто использовали!»: Трепова высказалась после задержания
Дарья Трепова, которая подозревается в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского, при задержании заявила, что ее подставили.
— Меня подставили! Меня просто использовали!, — передает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.
Девушку задержали в квартире знакомого ее мужа в понедельник, 3 апреля, через сутки после теракта.
2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). По одной из версий, взрывчатка могла находиться в статуэтке, подаренной Татарскому одним из зрителей. Что известно о погибшем — в материале «Вечерней Москвы».
Подозреваемой в причастности к убийству Татарского стала 26-летняя Дарья Трепова. Девушка известна в кругу феминисток и петербургских политактивистов как Даша Тыковка.
МВД России ранее объявило Трепову в розыск. Ей может грозить тюремный срок по статье УК РФ «Убийство общеопасным способом».