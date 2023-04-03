Путин подписал закон о страховом стаже добровольцев СВО

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, которые дает возможность засчитывать в страховой стаж работника период его пребывания в числе добровольцев, помогающих российской армии. Соответствующий документ опубликован в понедельник, 3 апреля.

— Действия положений части 1 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2006 года <…> «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года, — говорится в сообщении.

Данная норма распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Также глава государства подписал указ о создании Фонда поддержки участников специальной военной операции на Украине и семей погибших бойцов. Председателем фонда назначена А. Е. Цивилева, а председателем наблюдательного совета фонда — заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу 22 февраля подписал указ, согласно которому участники добровольных формирований получат право бесплатного проезда на общественном транспорте.