Столичные службы подготовили к сезону навигации причал на Берсеневской набережной
Столичные службы подготовили к сезону навигации причал «Большой Каменный мост» на Берсеневской набережной. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.
— Причал очистили от остатков льда и снега, промыли моющим средством лестничные сходы, облицовку стен и напольное покрытие. В работах задействовали бригаду из шести человек и поливомоечную машину, — говорится в сообщении.
Для выполнения всех работ потребовалось четыре часа, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что более тысячи подземных и надземных пешеходных переходов промоют в столице после зимы. На время проведения работ переходы оградят, оставив проход для граждан.
Также в рамках месячника по благоустройству в столице промоют транспортные тоннели. В работах будут задействованы аппараты высокого давления и специальные растворы для промывки стен инженерных сооружений.