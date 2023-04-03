Столичные службы подготовили к сезону навигации причал на Берсеневской набережной

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Москва, Берсеневская набережная Карта всех событий

Столичные службы подготовили к сезону навигации причал «Большой Каменный мост» на Берсеневской набережной. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Причал очистили от остатков льда и снега, промыли моющим средством лестничные сходы, облицовку стен и напольное покрытие. В работах задействовали бригаду из шести человек и поливомоечную машину, — говорится в сообщении.

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Для выполнения всех работ потребовалось четыре часа, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что более тысячи подземных и надземных пешеходных переходов промоют в столице после зимы. На время проведения работ переходы оградят, оставив проход для граждан.

Также в рамках месячника по благоустройству в столице промоют транспортные тоннели. В работах будут задействованы аппараты высокого давления и специальные растворы для промывки стен инженерных сооружений.