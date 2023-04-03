Столтенберг подтвердил, что Финляндия вступит в НАТО уже 4 апреля

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Финляндия вступит в НАТО уже 4 апреля. Об этом в понедельник, 3 апреля, заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

— Это историческая неделя. Завтра мы поприветствуем Финляндию среди членов Североатлантического альянса, — цитирует его РИА Новости.

Эту информацию подтвердили и в канцелярии президента Финляндии.

1 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил ратификацию вступления Финляндии в НАТО.

12 мая 2022 года президент Финляндии Саули Ниинистё и глава правительства страны Санна Марин заявили о важности незамедлительного вступления в НАТО. Они отметили, что финское государство должно безотлагательно подать заявку на вступление в альянс, чтобы обеспечить себе безопасность. Однако Финляндия столкнулась с трудностями из-за позиции Турции.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что вхождение Финляндии и Швеции в западный военно-политический блок чревато большими экономическими проблемами и колоссальными финансовыми расходами.