Эксперт Синецкий допустил снижение цен на молоко в России

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Молоко может подешеветь минимум на шесть процентов из-за избытка сырья у производителей продукции, но для этого торговые сети должны будут принять соответствующее решение. Об этом сообщил генеральный директор Южного молочного союза Константин Синецкий.

Он пояснил, что на сегодняшний день на предприятиях начали накапливаться значительные объемы нереализованной продукции. Это в первую очередь сыры, творог. Реализация остальной молочной продукции также происходит медленнее. Синецкий уточнил, что производители пытаются договориться с сетями о снижении цен на полке, чтобы повысить сбыт.

По его словам, ситуация должна отразиться на конечной цене продукции, но все зависит от решения торговых сетей.

Синецкий также указал на необходимость бороться с молочной фальсификацией. По его словам, это поможет освободить рынок от избытков сырья, передает НСН.

Ранее Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) обратилась к Армении с просьбой не поставлять молочную продукцию в Россию. Поставки планируют прекратить с 5 апреля, передает ФАН.

Роскачество назвало марки фальсифицированного молока, в которых были выявлены растительные жиры. «Вечерняя Москва» узнала, на что стоит обращать внимание перед покупкой молочных продуктов.