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Выставка «Фальконье. Архитектура света» откроется в Музее имени Щусева 6 апреля

Лейла Алиева
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Выставка «Фальконье. Архитектура света» откроется в Музее имени Щусева 6 апреля
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, улица Воздвиженка, 5/25с1 Карта всех событий

Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева 6 апреля представит выставку «Фальконье. Архитектура света», посвященную истории изобретения и применения оригинального строительного материала — стеклянного кирпича Фальконье.

Торжественное открытие экспозиции состоится в 19:00. На выставке собрано свыше 100 предметов, среди которых стеклянные кирпичи производителей Европы и Российской империи, советские стеклоблоки из коллекции Музея архитектуры и частных собраний, а также архивные документы и фотографии. При этом ключевыми экспонатами выставки станут современные стеклянные кирпичи системы Фальконье, собранные в разноцветные кладки в пространстве Флигеля «Руина».

Гости смогут узнать о новейших исследованиях, связанных с Фальконье, а также секреты производства стеклянных кирпичей.

Также музей-заповедник «Коломенское» представит выставку «Московские усадьбы в творчестве художника Виктора Маторина», которая пройдет во дворце царя Алексея Михайловича с 5 апреля по 24 мая. Экспозиция будет открыта для гостей со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00.

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