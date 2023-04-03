В МИД России пообещали ответить на вступление Финляндии в НАТО

Фото: МИД РФ

Россия будет укреплять свой военный потенциал на западном и северо-западном направлениях в качестве ответной меры на вступление Финляндии в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

— Часть мер уже объявлена. Будем укреплять наш военный потенциал на западном и северо-западном направлении, — сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Он также добавил, что Москва обязательно предпримет все необходимые шаги в случае размещения на территории Финляндии вооружения западного военно-политического блока, передает РИА Новости.

Точную дату вступления страны в альянс назвал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, это случится 4 апреля.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что вхождение Финляндии и Швеции в западный военно-политический блок чревато большими экономическими проблемами и колоссальными финансовыми расходами.