«Любил свою Родину»: мать Татарского рассказала о сыне

Фото: CzarTalks / CC BY 3.0

Военкор Владлен Татарский, погибший при теракте в кафе «Стрит-бар» в Санкт-Петербурге, всегда любил свою Родину и людей вокруг. Воспоминаниями о погибшем военкоре поделилась его мать Равиля Ибрагимова.

— Личные качества — веселый, добрый, несмотря на все эти высказывания. Он действительно любил Россию — вот это его качество. Он любил людей, любил свою Родину, — рассказала женщина.

Татарский с самого детства старался приходить на помощь друзьям и не боялся говорить правду, передают слова Ибрагимовой «Известия».

Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин) погиб в результате взрыва вечером 2 апреля. Также ранения различной степени тяжести получили 32 человека.

Подозреваемой в причастности к убийству Татарского является 26-летняя Дарья Трепова. Девушка известна в кругу феминисток и петербургских политактивистов как Даша Тыковка. 3 апреля она была задержана.

В НАК признали произошедшее терактом, а также сообщили, что убийство Татарского спланировали украинские спецслужбы.