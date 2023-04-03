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«Любил свою Родину»: мать Татарского рассказала о сыне

Евгений Белоусов
Общество
«Любил свою Родину»: мать Татарского рассказала о сыне
Фото: CzarTalks / CC BY 3.0

Военкор Владлен Татарский, погибший при теракте в кафе «Стрит-бар» в Санкт-Петербурге, всегда любил свою Родину и людей вокруг. Воспоминаниями о погибшем военкоре поделилась его мать Равиля Ибрагимова.

— Личные качества — веселый, добрый, несмотря на все эти высказывания. Он действительно любил Россию — вот это его качество. Он любил людей, любил свою Родину, — рассказала женщина.

Татарский с самого детства старался приходить на помощь друзьям и не боялся говорить правду, передают слова Ибрагимовой «Известия».

Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин) погиб в результате взрыва вечером 2 апреля. Также ранения различной степени тяжести получили 32 человека.

Подозреваемой в причастности к убийству Татарского является 26-летняя Дарья Трепова. Девушка известна в кругу феминисток и петербургских политактивистов как Даша Тыковка. 3 апреля она была задержана.

В НАК признали произошедшее терактом, а также сообщили, что убийство Татарского спланировали украинские спецслужбы.

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