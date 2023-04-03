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Зерновой трейдер Louis Dreyfus прекратит экспорт из России

Полина Пашкина
Экономика
Зерновой трейдер Louis Dreyfus прекратит экспорт из России
Фото: shutterstock

Дочерняя компания мирового трейдера зерна Louis Dreyfus прекратит экспорт зерна из России с 1 июля 2023 года. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

В настоящее время компания, как уточняется, изучает возможности передачи существующего российского бизнеса и зерновых активов новым собственникам. Уведомление о прекращении экспорта зерна из России поступило в Минсельхоз от ООО «Компания Луис Дрейфус Восток», передает ТАСС.

О планах завершить экспорт продукции из России с 1 июля также заявил зарегистрированный в Нидерландах зерновой трейдер Viterra Limited. Компания рассматривает возможность передачи российских активов новым собственникам. В Минсельхозе подчеркнули, что уход компании с рынка не повлияет на ситуацию в целом.

Агентство Bloomberg отметило, что выход Viterra и Cargill Inc. приведет к получению Россией, являющейся крупнейшим в мире экспортером пшеницы, большего контроля над поставками продовольствия и увеличению доходов страны.

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