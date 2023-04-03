Депутат Арефьев заявил о необходимости расширения потребительской корзины

Фото: Пресс-служба Госдумы

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что нижняя палата парламента рассматривает варианты расширения потребительской корзины.

Она оказывает влияние на формирование прожиточного минимума и уровня МРОТ. Парламентарий отметил, что потребительская корзина в России в четыре раза меньше, чем в Великобритании и в три раза меньше, чем в Германии.

Она, по мнению депутата, не отражает всех необходимых затрат. Арефьев заявил, что нынешняя потребительская корзина многое не учитывает.

Например, в нее не входят культурный досуг или отдых. Кроме того, как считает Арефьев, необходимо разделить корзину по гендеру, так как у женщин и мужчин различные потребности.

Он отметил, что на сегодняшней день на рассмотрении Госдумы находятся два законопроекта о расширении потребительской корзины, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Правительство России проиндексирует МРОТ с 1 января 2024 года на 18,5 процента, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Глава кабмина в качестве одной из задач правительства назвал повышение благосостояния граждан.