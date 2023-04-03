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Сухопутная граница между Приморьем и Китаем открылась спустя три года

Евгений Жуков
Общество
Сухопутная граница между Приморьем и Китаем открылась спустя три года
Фото: Анна Быкова

Впервые с 2020 года пассажирский автобус из Китая въехал в Приморский край через автомобильный пункт пропуска «Турий Рог — Мишань». Об этом сообщили в пресс-службе Уссурийской таможни.

Представители таможни уведомили, что автобус приехал из китайского города Цзили. Его конечный пункт назначения — российский Уссурийск. Отмечается, что граждане Китая прибыли на автобусе в Приморье с рабочими целями, передает «Лента.ру».

В свою очередь директор Российского союза туриндустрии на северо-западе Екатерина Шадская сообщила, что Санкт-Петербург готов к наплыву китайских туристов, однако для полного восстановления турпотока необходимо выполнить ряд условий.

При этом туристы из Санкт-Петербурга начали активно интересоваться Узбекистаном. Всего за год количество авиарейсов из Северной столицы нашей страны в города соседней с Россией южной республики достигло допандемийного уровня, рассказал представитель авиакомпании Республики Узбекистан в Петербурге Хушнуд Артыков.

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