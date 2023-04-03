«Встретим. Похороним»: Аксенов ответил на угрозы наступления ВСУ

Фото: glava.rk.gov.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на недавние угрозы украинского президента Владимира Зеленского о переходе ВСУ в контрнаступление.

— Зеленский в очередной раз пригрозил «приазовским» контрнаступлением ВСУ и «деоккупацией», сообщили СМИ. Ждем. Встретим. Похороним, — написал политик в своем Telegram-канале.

В начале марта член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ готовят группировку для наступления на юге. Он добавил, что противник планирует выйти к побережью Азовского моря и отрезать сухопутный путь к Крыму. Таким образом украинское руководство рассчитывает разделить группировки войск российской армии.

Этой весной Украина попытается устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.

По мнению директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, Украине непременно нужно постараться «устроить громкую провокацию, о которой будут долго судачить».