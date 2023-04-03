В ОНК рассказали о пребывании журналиста WSJ Гершковича в СИЗО «Лефортово»

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Арестованный за шпионаж корреспондент американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович не имеет жалоб на содержание в СИЗО «Лефортово». Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Члены комиссии посетили Гершковича в камере. Журналист не высказал жалоб по поводу условий содержания и обращения с ним со стороны сотрудников изолятора, передает ТАСС.

Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже 30 марта. Согласно данным ФСБ, журналист по заданию американских властей осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса, что является государственной тайной.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Гершковича не просто подозревают в шпионаже. По его словам, американского журналиста «взяли с поличным».

В свою очередь президент США Джо Байден попросил отпустить Эвана Гершковича. Что еще известно о деле журналиста — в материале «Вечерней Москвы».