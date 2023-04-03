Контролеры провели усиленные проверки в наземном транспорте Москвы

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Столичные контролеры провели усиленные проверки в наземном транспорте города, под особый контроль попали маршруты автобусов, на которых фиксируется наибольшее количество безбилетников. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщили в пресс-службе государственного казенного учреждения (ГКУ) «Организатор перевозок».

При проведении мероприятия было важно не задерживать людей надолго, поэтому проверка проездных проводилась всего за несколько секунд. При выявлении факта безбилетной поездки пассажиров направляли к контролерам, которые оперативно составляли протоколы об административных правонарушениях.

В общей сложности было выявлено 159 нарушителей, трех из них передали правоохранителям. Сотрудники, как подчеркивается, проявляли лояльное отношение к пенсионерам, инвалидам и пассажирам с детьми. Им напомнили о необходимости всегда прикладывать социальную карту к валидатору при входе в транспорт.

Подобная проверка проводилась с целью повышения культуры оплаты проезда. Отметка у валидатора служит гарантией страховых выплат при возникновении нештатных ситуаций на дорогах, позволяет отслеживать загруженность маршрутов, а также обновлять подвижной состав.

За март контролеры проверили более 960 тысяч билетов в городском наземном транспорте. Этот показатель превышает аналогичные данные за февраль в среднем за день на 23 процента.