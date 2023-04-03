Украинский беспилотник атаковал военкомат в Брянской области

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Украинский беспилотник атаковал Севский район Брянской области. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

— ВСУ с помощью БПЛА атаковали Севский район. Пострадавших нет, — заявил он.

Однако украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на здание местного военкомата и повредил его. На месте происшествия работают оперативные службы, написал Богомаз в своем Telegram-канале.

В последние недели на территории России участились случаи падения беспилотников. Так, на территории между населенными пунктами Петровское и Маловель в Тульской области обнаружили беспилотник без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности. Угрозы для жизни и здоровья граждан он не представлял.

Утром 14 марта беспилотник MQ-9 Reaper упал в международных водах Черного моря. Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, какие данные Россия может извлечь из обломков аппарата.