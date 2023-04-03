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В США сообщили о продолжении ожесточенных боев в Артемовске

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В США сообщили о продолжении ожесточенных боев в Артемовске
Фото: Минобороны РФ

В Артемовске продолжаются ожесточенные бои. Об этом в понедельник, 3 апреля, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

— Все еще идет довольно ожесточенный бой. Я не могу подтвердить сообщения о том, что россияне захватили административное здание, — цитирует Кирби РИА Новости.

В ночь на 3 апреля стало известно, что российские силы водрузили на здании городской администрации Артемовска российский флаг. Как рассказал основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин, на флаге есть надпись «добрая память», посвященная погибшему в Санкт-Петербурге военному корреспонденту Владлену Татарскому.

В свою очередь временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в ближайшее время можно будет говорить о фактическом окружении города Артемовска.

Можно ли говорить о скором завершении конфликта и какую роль в этом играет Артемовск — эксперты ответили на эти вопросы в материале «Вечерней Москвы».

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