Фото: Минобороны РФ

Базу иностранных наемников, которые служат в ВСУ, ликвидировали в Запорожской области. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

— Наши артиллеристы уничтожили базу иностранных наемников в Запорожской области, — рассказал он.

Российские военные нанесли удар снарядом «Краснополь», корректировка осуществлялась с помощью БПЛА, уточнил Рогов.

— Потери среди наемников, по самым скромным подсчетам, составили несколько десятков человек, — цитирует его РИА Новости.

Вооруженные силы Украины скопили в подконтрольной им части Запорожской области большое число боевиков для форсирования Днепра. Об этом 1 апреля сообщил Владимир Рогов. На днях солдаты российской армии нанесли превентивные удары по позициям украинских войск в районе села Разумовка, чтобы сорвать попытки выдвижения диверсантов, отметил он.

31 марта глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что попытка украинских войск прорваться к Азовскому морю станет для них неудачной. По его словам, после провала Украина начнет искать мира с Россией, но достичь этого будет непросто.