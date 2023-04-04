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Приметы и советы

Народный календарь. Как исцелиться от всех болезней на Благовещенье, 7 апреля

Евгений Белоусов
Общество
Народный календарь. Как исцелиться от всех болезней на Благовещенье, 7 апреля
Фото: Sumeet Moghe / CC BY-SA 3.0

Православные христиане отмечают 7 апреля Благовещение Пресвятой Богородицы. В народе этот день так и называли — Благовещенье. Один из самых главных праздников православных славян, этот день считался переломной датой между зимой и весной.

Так, среди крестьян ходило сказание о том, как Богоматерь засевает все нивы земные с небесной высоты. А сам архангел Гавриил водит, согласно сказанию, соху с запряженным в нее белым конем, пока Богородица разбрасывает из золотой кошницы всякое жито пригоршнями.

Религиозные персонажи в славянской традиции часто становились участниками крестьянского быта. Именно на Благовещенье приходилось множество гаданий и ритуалов.

Например, считалось, что если на рассвете дня умыться талой, родниковой, колодезной или речной водой, можно смыть с себя любую хворь. У наших предков особым символом Благовещенья считались жаворонки.

Фигурки этих птиц пекли и затем раздавали в виде угощений, а живых птиц отпускали из клеток, призывая весну. Птичий образ характерен для славян.

Приметы погоды:

Если к этому дню еще не прилетели ласточки — весна будет холодная.

Утренний туман — к большому разливу рек и ручьев.

Безоблачное небо и яркое солнце — к грозному лету.

На Благовещение дождь — уродится рожь и будет грибное лето.

Гроза 7 апреля — к теплому лету и урожаю орехов.

Каково Благовещенье, такова и светлая неделя.

Именины отмечают: Савва, Тихон.

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