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Экс-министр обороны Польши Земке: Варшаве дают не самую новую технику за поставки ВСУ

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Экс-министр обороны Польши Земке: Варшаве дают не самую новую технику за поставки ВСУ
Фото: Unsplash

Варшаве приходится восполнять отправленное Киеву оружие не самой подходящей техникой. Об этом сообщил экс-министр обороны Польши Януш Земке.

Он сказал, что польские власти передали ВСУ «примерно 25 процентов своей тяжелой техники».

— Мы восполняем это западной техникой, в основном американской и корейской… не самой новой, о которой мы мечтаем. Ее придется подождать около трех-четырех лет, — посетовал Земке в интервью RMF24.

Также он призвал власти Польши обратить внимание на проблему недофинансирования военно-морского флота страны.

— Мы забываем, что Польша — морская страна. Я считаю, что покупка трех кораблей — это минимум. Что еще вызывает некоторые опасения, так это отсутствие инвестиций, которые связаны с подводными лодками. В этом плане царит поражающая тишина. Нам нужно инвестировать в военно-морской флот, — заявил бывший министр обороны.

Польша направила Украине несколько истребителей МиГ-29. Об этом 3 апреля сообщил глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач.

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