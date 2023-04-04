Фото: president.gov.ua

Солдат Вооруженных сил Украины сняли с оружием, которое использовалось более ста лет назад. Соответствующая запись размещена в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

— Украинские военные тянут за собой пулеметы «Максим», — сказано в сообщении, передает РИА Новости.

3 апреля глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что базу иностранных наемников, которые служат в ВСУ, ликвидировали в Запорожской области. Российские военные нанесли удар снарядом «Краснополь», корректировка осуществлялась с помощью БПЛА, уточнил он.

Вооруженные силы Украины скопили в подконтрольной им части Запорожской области большое число боевиков для форсирования Днепра. Об этом 1 апреля сообщил Владимир Рогов. На днях солдаты российской армии нанесли превентивные удары по позициям украинских войск в районе села Разумовка, чтобы сорвать попытки выдвижения диверсантов, отметил он.

31 марта глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что попытка украинских войск прорваться к Азовскому морю станет для них неудачной. По его словам, после провала Украина начнет искать мира с Россией, но достичь этого будет непросто.