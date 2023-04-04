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РИА Новости: СБУ и «Правый сектор» торгуют наркотиками и фронтовыми медикаментами в Сумах

Юлия Курганова

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РИА Новости: СБУ и «Правый сектор» торгуют наркотиками и фронтовыми медикаментами в Сумах
Фото: president.gov.ua

Глава ячейки «Правого сектора»* в городе Сумы Сергей Супрун и его кум, полковник областного управления СБУ Евгений Бубенщиков, организовали сеть по сбыту наркотических средств и предназначенных для фронта медикаментов. Об этом сообщил сотрудник российских структур, ссылаясь на источник в Национальной полиции Украины.

— Сергей Супрун 1976 года рождения, руководитель «Правого сектора» города Сумы, врач-психиатр в Сумской Центральной районной клинической больнице, списывает наркотики из больничного фонда по месту своей основной деятельности якобы на больных, которые нуждаются в сильных препаратах. Затем сбывает их частным клиентам, — рассказал собеседник РИА Новости.

При этом мужчина давно попал в поле зрения Госслужбы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками по поводу сбыта запрещенных препаратов, отметил силовик. Но его прикрывает кум, полковник Сумского УСБУ Евгений Бубенщиков, он дает ему защиту от полиции.

По словам сотрудника российских структур, у сообщников хорошо отлажена и схема сбыта медикаментов через больницу.

— Также полицейские заметили Супруна и Бубенщикова при продаже через сумскую больницу и «гуманитарки», в том числе лекарств, которые поступают по линии Минздрава Украины на нужды фронта, — сообщил силовик.

3 апреля сообщалось, что нетрезвый солдат ВСУ оказался в центре скандала из-за конфликта с клиентом одного из спа-отелей в Буковеле. У военнослужащего, проходящего на курорте реабилитацию, завязалась ссора с другими отдыхающими из-за использования ими русского языка.

*Запрещенная в России экстремистская организация.

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