Фото: Минобороны РФ

Артиллеристы ВС России нанесли огневое поражение скоплению украинской армии в районе населенного пункта Гуляйполя, ликвидировав до 15 боевиков. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

— На Запорожском направлении в ходе доразведки района беспилотной авиацией было вскрыто скопление до 50 боевиков, четырех единиц боевой техники в районе Гуляйполя. Расчетами самоходных артиллерийских установок «Мста» нанесли противнику огневое поражение. Ликвидировано до 15 боевиков и один автомобиль, — сообщил он.

Также на Запорожском направлении расчеты орудий «Гиацинт-Б» нанесли удар по взводному опорному пункту ВСУ в районе Малых Щербаков, в результате уничтожено артиллерийское орудие «Нона-СВК» и до десяти украинских военнослужащих, передает РИА Новости.

Солдат Вооруженных сил Украины сняли с оружием, которое использовалось более ста лет назад. На видео украинские военные тянут за собой пулеметы «Максим».

3 апреля глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что базу иностранных наемников, которые служат в ВСУ, ликвидировали в Запорожской области. Российские военные нанесли удар снарядом «Краснополь», корректировка осуществлялась с помощью БПЛА, уточнил он.