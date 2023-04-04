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Приметы и советы

Акт о выполнении технических условий еще одной сетевой организации можно получить на mos.ru

Никита Худяков
Город
Акт о выполнении технических условий еще одной сетевой организации можно получить на mos.ru
Фото: Unsplash

На портале mos.ru теперь можно получить услугу по выдаче актов о выполнении технических условий при присоединении к электрическим сетям организации «ПАО «Россети Московский регион». Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, в декабре 2022 года аналогичную услугу начали предоставлять сетевые организации АО «Мосгаз», АО «ОЭК» и ПАО «МОЭК».

— Таким образом, на портале mos.ru на сегодняшний день доступен полный перечень услуг по оформлению заявок на подключение к инженерным сетям, которые предоставляют «АО Мосводоканал», АО «Мосгаз», АО «ОЭК», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «МОЭК» и ГУП «Мосводосток», — отметил Левкин.

Отмечается, что услуги по оформлению заявок на подключение к инженерным сетям доступны с 2018 года на портале mos.ru и пользуются большой популярностью у застройщиков. Всего было подано свыше 41 тысячи заявок на присоединение к сетям, передает официальный сайт мэра Москвы.

В начале января был опубликован график планового техобслуживания газового оборудования в Москве. Как стало известно, под видом мастеров в квартиру способны проникнуть мошенники. У настоящего сотрудника ведомства будет удостоверение АО «Мосгаз».

Генеральный директор журнала «Строительство.ru» Александр Гусев в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, как не нарваться на лжегазовщика.

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