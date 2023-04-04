Акт о выполнении технических условий еще одной сетевой организации можно получить на mos.ru

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На портале mos.ru теперь можно получить услугу по выдаче актов о выполнении технических условий при присоединении к электрическим сетям организации «ПАО «Россети Московский регион». Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, в декабре 2022 года аналогичную услугу начали предоставлять сетевые организации АО «Мосгаз», АО «ОЭК» и ПАО «МОЭК».

— Таким образом, на портале mos.ru на сегодняшний день доступен полный перечень услуг по оформлению заявок на подключение к инженерным сетям, которые предоставляют «АО Мосводоканал», АО «Мосгаз», АО «ОЭК», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «МОЭК» и ГУП «Мосводосток», — отметил Левкин.

Отмечается, что услуги по оформлению заявок на подключение к инженерным сетям доступны с 2018 года на портале mos.ru и пользуются большой популярностью у застройщиков. Всего было подано свыше 41 тысячи заявок на присоединение к сетям, передает официальный сайт мэра Москвы.

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