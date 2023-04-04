Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Щуплый хулиган-наркоман»: Рогов посоветовал Зеленскому бежать из страны

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Щуплый хулиган-наркоман»: Рогов посоветовал Зеленскому бежать из страны
Фото: president.gov.ua

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому лучше прекратить заниматься самовнушением об успешном контрнаступлении вооруженных сил Украины и бежать из страны. Об этом во вторник, 4 апреля, заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По мнению Рогова, Зеленскому стоит подготовиться к плану «Б», где «Б» от слова «бежать». Кроме того, заявления украинского лидера напоминают один давний анекдот.

— Щуплый хулиган-наркоман задирается к спортсмену, который дает ему сильную оплеуху. Хулиган с грозным видом говорит, мол, давай извиняйся и сдавайся, а то будет как в прошлый раз. Все во дворе удивленно смотрят, перешептываются и спрашивают, а как же было в прошлый раз? На что хулиган отвечает, что в прошлый раз, после того, как он выхватил от спортсмена, так никто и не извинился, — рассказал Рогов.

Таким образом Зеленский пытается убедить себя в том, что он опасен, уверен Рогов, однако при этом теряет контроль над очередным украинским городом, передает РИА Новости.

Недавно советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью изданию La Stampa анонсировал контрнаступление украинской армии в мае. По мнению чиновника, положение ВСУ в Артемовске является стратегическим успехом.

2 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и посоветовал ему бежать из страны, пока против него не подняли мятеж.

Украина Спецоперации Владимир Зеленский
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

В крупнейших музеях увольняют директоров скорее, чем осыпаются листья в осеннем лесу

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Напрасные слова и глупая гордыня

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время собирать и разбрасывать танки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как нам жить сегодня

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Между прошлым и будущим: почему большинство россиян хотят вернуться в XX век?

Иван Кудря
Иван Кудря

Маразм все больше крепчает: чего хочет МОК и во что нам это обойдется

Аркадий Злочевский
Аркадий Злочевский

Ждем выполнения плана посевной

Все мнения
О проекте