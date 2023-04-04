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Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому лучше прекратить заниматься самовнушением об успешном контрнаступлении вооруженных сил Украины и бежать из страны. Об этом во вторник, 4 апреля, заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По мнению Рогова, Зеленскому стоит подготовиться к плану «Б», где «Б» от слова «бежать». Кроме того, заявления украинского лидера напоминают один давний анекдот.

— Щуплый хулиган-наркоман задирается к спортсмену, который дает ему сильную оплеуху. Хулиган с грозным видом говорит, мол, давай извиняйся и сдавайся, а то будет как в прошлый раз. Все во дворе удивленно смотрят, перешептываются и спрашивают, а как же было в прошлый раз? На что хулиган отвечает, что в прошлый раз, после того, как он выхватил от спортсмена, так никто и не извинился, — рассказал Рогов.

Таким образом Зеленский пытается убедить себя в том, что он опасен, уверен Рогов, однако при этом теряет контроль над очередным украинским городом, передает РИА Новости.

Недавно советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью изданию La Stampa анонсировал контрнаступление украинской армии в мае. По мнению чиновника, положение ВСУ в Артемовске является стратегическим успехом.

2 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и посоветовал ему бежать из страны, пока против него не подняли мятеж.