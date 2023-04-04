FT: НАТО не сможет в ближайшее время предложить Украине членство

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В ближайшие дни НАТО не сможет предложить Украине членство в альянсе. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванных дипломатов стран — членов альянса.

— Письмо с заявкой лежит на столе, но мы просто игнорируем его. Мы не сможем предложить им членство в ближайшее время. Но мы можем говорить о более тесных отношениях между НАТО и Украиной, — сказали источники.

Дипломаты добавили, что для членства Украины в НАТО на данный момент не хватает финансирования, передает РИА Новости.

Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о членстве в Североатлантическом альянсе для Украины не будет иметь значения, если ВСУ не одержат победу в текущем конфликте.

Для Киева вступление в НАТО — процесс крайне затруднительный, потому что страна находится в состоянии войны. А включение Украины в состав Североатлантического альянса будет означать, что война придет в Европу. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» политолог Сергей Марков.

По его мнению, НАТО не желает вступать в конфронтацию с ядерной страной. К тому же вступление в альянс означало бы для Украины переход под полный контроль Вашингтона.