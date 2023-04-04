Андрей Бочкарев: Дизайн-пространство из морских контейнеров с «маяком» и террасой собрали в акватории Южного порта

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Москва, Южный грузовой порт Карта всех событий

Новое дизайн-пространство появилось на территории строящегося в Южном порту жилого комплекса. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Дизайн-пространство заняло территорию площадью 382,6 квадратных метра. Его концептуально объединили с будущими корпусами жилого комплекса архитектурным кодом, который передает энергетику морской гавани.

— У реки открылось модульное дизайн-пространство с «маяком», отражающее эстетику и дух лучших портовых городов мира. После завершения строительства жилого комплекса, в 2028 году, объект станет функциональной частью его креативной инфраструктуры, — отметил Андрей Бочкарев.

При создании дизайн-пространства стены частично заменили на панорамное остекление. На кровле площадью 96,9 квадратных метра создали видовую террасу.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что контейнерная архитектура должна обратить внимание горожан на методы осознанного потребления. По его словам, это смотрится наиболее аутентично в акватории Южного порта, где располагается самая протяженная береговая линия реки в столице.

Руководитель девелоперской компании FORMA Илья Чепрасов добавил, что территорию возле дизайн-пространства благоустроят. К лету строители планируют открыть прибрежный парк, а позднее создадут понтонный бассейн на воде и организуют пляж.

Жилой комплекс общей площадью более 136 тысяч квадратных метров будет состоять из восьми разновысотных корпусов от 15 до 29 этажей. На территории появится детский сад на 275 мест и общеобразовательная школа, рассчитанная на 300 учеников.

30 марта стало известно, что в Новой Москве построят жилой квартал «Квартал Марьино» в экостиле.