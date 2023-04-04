В Японии заявили, что Украина «долго не продержится»

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У Украины мало шансов на победу над Россией. Выходом могут стать только компромиссы, а перед президентом страны Владимиром Зеленским теперь стоит вопрос: защищать ли свою территорию, даже если страна будет выжжена дотла. Об этом заявило издание Asahi Shimbun.

По мнению японских экспертов, украинская экономика разрушена боями и находится в руинах, а ВВП сократился вдвое. В это же время у России остается много лазеек, несмотря на западные санкции, а ее ВВП постепенно восстанавливает тенденцию к росту.

В долгосрочной перспективе, если ситуация не изменится, Украина долго не продержится, отмечает Asahi Shimbun. В издании считают, что поддержка союзников страны может постепенно уменьшиться.

Японские аналитики добавили, что возможным компромиссом может стать отказ Украины от Крымского полуострова и Донбасса, признание их российской территорией и проведение новых границ.

Военный эксперт Владимир Гундаров в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, что ситуация на украинском фронте не изменится с прибытием немецких танков Leopard. По мнению специалиста, поставленного количества боевых машин для этого недостаточно.