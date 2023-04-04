Из квартиры пенсионера в центре Москвы украли 500 тысяч рублей и старинную вазу

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Москва, Тверская улица Карта всех событий

Из квартиры пенсионера в центре столицы выкрали 500 тысяч рублей и антикварную вазу. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, во вторник, 4 апреля.

По словам собеседника «ВМ», преступление произошло в квартире на Тверской улице. Помещение принадлежит 81-летнему мужчине, который последние три десятка лет жил в Канаде. В своем столичном жилище пенсионер хранил различный антиквариат.

Не так давно пожилой мужчина вернулся в Россию и решил продать некоторые предметы из своей коллекции. Сперва он реализовал в скупке старинную икону за 500 тысяч рублей, после чего попытался там же сбыть вазу. Однако в ломбарде второй предмет брать отказались.

Спустя некоторое время пенсионер обнаружил, что его квартиру обокрали: из помещения пропала та самая ваза, а также вырученные за икону 500 тысяч рублей. Примечательно, что в жилище круглосуточно работает сигнализация, его никогда не сдавали и дубликатов ключей не делали.

Другое преступление произошло в Подмосковье. Пара злоумышленников несколько месяцев крала из местного магазина алкоголь. Суммарный ущерб оценивается в 100 тысяч рублей.