Уличное освещение в Москве перевели на летний режим работы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку в столице перевели на летний режим работы. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Световой день продолжает увеличиваться, поэтому в график работы городского наружного освещения внесены соответствующие корректировки. Фонари и архитектурно-художественную подсветку зданий перевели на летний режим работы, теперь их включают позже, а выключают раньше, — сказал он.

По словам заммэра, диспетчеры Центра управления сетями руководствуются уровнем фактической освещенности, а также графиком включения и выключения подсветки и наружного освещения. Бирюков отметил, что за последние 12 лет количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза, а общий уровень освещенности вырос в городе вдвое.

Также Бирюков сообщил, что в столице в этом году появится свыше 60 тысяч умных фонарей. Они позволяют специалистам в круглосуточном режиме дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать яркость, проверять напряжение и многое другое.