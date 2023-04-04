Путин: В ближайшие полтора года серьезных изменений тарифов ЖКХ быть не должно

Фото: Администрация президента РФ

В ближайшие полтора года в России не должно произойти серьезных изменений тарифов жилищно-коммунального хозяйства. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с рабочими на заводе «Тулажелдормаш».

Речь идет об индексации тарифов.

— С 1 января следующего года мы передвинули следующую индексацию на 1 июля 2024 года. Таким образом, полтора года индексации не должно быть, — приводит слова Путина ТАСС.

Глава государства в ходе общения с рабочими добавил, что повышение реальных доходов людей и улучшение их благосостояния является для страны задачей первой очереди. По словам президента, «цены растут, а зарплаты не очень». Задачей номер один, по словам Путина, является соответствие доходов российских семей современным требованиям.

Рабочая поездка президента России в Тулу началась 4 апреля. Путин посетил завод «Тулажелдормаш», который специализируется на производстве оборудования для строительства, содержания и обновления железнодорожных путей, тяжелой путевой техники. В ходе поездки глава государства проведет заседание президиума Госсовета, которое пройдет в режиме видеосвязи. Его основной темой станет развитие отечественной промышленности в условиях санкционного давления.