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В Госдуме подготовят поправки о полном запрете вейпов в России и ограничении на их продажу для несовершеннолетних. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

— На Совете Государственной думы 3 апреля (спикер Думы — прим. «ВМ») Вячеслав Володин призвал депутатов остаться на позиции полного запрета вейпов в России, принято решение Совета, — рассказал он.

Хамзаев добавил, что поправки могут внести в законопроекты уже ко второму чтению рассмотрения документов, передает РИА Новости.

В конце января Володин поручил комитетам Госдумы внести предложения о возможном запрете вейпов. Он предложил изучить эти вопросы в приоритетном порядке.

Минфин в свою очередь считает, что полный запрет в России вейпов и жидкостей для них может привести к большим потерям в федеральном бюджете.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который увеличивает с марта ставки акцизов на сигареты, табак для нагревания, а также на жидкости для электронных сигарет, одновременно отменяя акциз на вейпы. «Вечерняя Москва» узнала, что будет с рынком, если электронные сигареты исчезнут.